فيديو يثير ضجة كبيرة.. هل شوهدت كائنات فضائية بطول 10 أقدام؟

تمكن متنزهون كانوا يستمتعون بيوم عائلي في البرازيل من الحصول على مقطع فيديو لمخلوقين زعموا أنهما كائنان فضائيان. ورصدت شاهدة العيان سارة داليتي من برازيليا هذه الشخصيات الغريبة أثناء تواجدها مع عائلتها في إلها دو ميل. وانتشرت لقطات للشخصيات التي يبلغ طولها 10 أقدام على موقع X وإنستغرام.

وبحسب "ديلي ميل"، وقفت الشخصيات الغامضة على قمة تل قالت داليت إنه "لم يكن من الممكن الوصول إلى القمة". كان كلاهما يحركان ذراعيهما بسرعة لكنهما ظلا واقفين على قمة التل طوال الفيديو بأكمله.

داليت، التي تبدو متأكدة من أنها رصدت كائنات فضائية، لم تقنع خبير الأجسام الطائرة المجهولة نيك بوب بذلك. وقال لمترو في 9 كانون الثاني: "هذه القصة - ورد الفعل عليها - غريبة حقًا". "لا يوجد دليل موثوق على حدوث أي شيء يتعلق بأجسام غريبة أو كائنات فضائية، أو أن هذا كان أي شيء آخر غير استجابة الشرطة لتقارير عن خلاف بين شباب". كما أن وسائل التواصل الاجتماعي غير مقتنعة بأن الشخصيات الموجودة في الفيديو هي كائنات فضائية، ويعتقد مستخدمو X أنهم شيء آخر.



يعتقد مستخدمو X أن هذه المخلوقات هي في الواقع "أشياء قابلة للنفخ" من مغاسل السيارات أو "المتنزهين بأعمدة المشي". "متى سيتمكن أي شخص من التقاط لقطات قريبة وعالية الدقة للكائنات الفضائية؟" كتب كاميرون بول: "ربما تكون فزاعة".



واشتكى آخرون من اللقطات "الضبابية" عند مشاهدة مقاطع فيديو لاحتمال رؤية كائن فضائي. (العربية)