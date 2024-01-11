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متفرقات

حفيدة أم كلثوم تتهم منتجاً ببيع أغانيها لإسرائيل

Lebanon 24
11-01-2024 | 08:59
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اتهمت حفيدة الراحلة السيدة أم كلثوم، جيهان الدسوقي، شركة "صوت الفن" ببيع حقوق استغلال أغانٍ لكوكب الشرق إلى إسرائيل

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"

وقالت الدسوقي: "التراث يشوه وأم كلثوم مش قليلة، والموضوع غير مقتصر على الجانب المادي فقط".
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من جهته، انفعل المنتج محسن جابر، صاحب شركة "صوت الفن" بسبب الاتهام الموجه له، قائلاً: "عيب! الكلام ده كبير وإحنا ناس كبار، مش أي حد يخبط على الباب يبقى حد فاهم، ميصحش تطلع تقول إني ببيع التراث»، على حد تعبيره".

وأوضح جابر، أنه اشترى تراث أم كلثوم لأن إحدى الشركات الخليجية كانت ستشتريه، بزعمه.


المصدر: صحيفة عكاظ
المصدر: "رصد" لبنان 24

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