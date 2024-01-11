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اختطاف وتعذيب طيار تابع لخطوط جوية معروفة.. هذا ما حصل له!

Lebanon 24
11-01-2024 | 12:00
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أفادت تقارير بأن طياراً تابعاً للخطوط الجوية البريطانية قد تم اختطافه وتعذيبه بعد استهدافه خارج سوبر ماركت أثناء توقفه بين الرحلات الجوية في جنوب أفريقيا.

 

في التفاصيل، طلبت امرأة من الطيار مساعدتها في حمل الحقائب إلى سيارتها في جوهانسبرغ، ولكن عندما وصل إلى السيارة، هوجم من قبل مجموعة من الرجال.

 

على الرغم من منع موظفي الخطوط الجوية البريطانية من السفر إلى مناطق جوهانسبرغ، يُعتبر فندق الطاقم في ميلروز آرتش المكان الأكثر أمانًا في المدينة. 

 

ويُزعم أنه سلم البلطجية آلاف الجنيهات الاسترلينية، وبما أنه اعتبر غير مؤهل للعودة بالطائرة إلى لندن، فقد تم استبداله في الرحلة.

 

ومنذ حادثة "الاختطاف"، توقف الطيار عن العمل ويحظى بدعم زملائه.

( lbc)
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