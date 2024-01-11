سافرت إلى تركيا لعملية تجميل.. فخرجت جثة هامدة

توفيت أم بريطانية لثلاثة أطفال بشكل مأساوي بعد ثلاثة أيام من إجراء عملية "المؤخرة البرازيلية" في تركيا.

وبحسب المعلومات، فإن ديمي أغوليا، 26 عامًا، من سالفورد، مانشستر الكبرى، أصيبت بانتكاسة صحية على الرغم من إعلان الأطباء في البداية نجاح الجراحة التي أجريت لها يوم الخميس الماضي.

وتم نقل الضحية إلى العناية المركزة ولكن تم إعلان وفاتها بشكل مأساوي يوم الاثنين.

وبحسب ما ورد سافرت الأم إلى تركيا بعد أن أجرت بالفعل عملية أسنان فاشلة بالإضافة إلى عملية جراحية أخرى.

وقال شقيقها المنكوب كارل، إن عائلة الضحية وشريكها حاولا إقناعها بعدم الاستمرار في عملية شد المؤخرة لأنهما كانا قلقين على سلامتها، إلا أنها رفضت الاستماع إليهم.

( lbc)