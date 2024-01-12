بالأرقام: جوازات السفر الأقوى في العالم.. أي مرتبة احتلها لبنان؟

تعادلت 6 دول في المركز الأول ضمن قائمة عام 2024 لأقوى جوازات السفر في العالم، إذ استطاعت كل من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وسنغافورة، وإسبانيا، أن تقدم لمواطنيها فرصة الدخول إلى من دون تأشيرة، أو أخذ تأشيرة عند الوصول إلى 194 وجهة حول العالم، وهو أعلى رقم سجّل منذ 19 عامًا.

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وبالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الدول الخليجية الصدارة، مع كون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في المجموعة (مع احتلالها المرتبة الـ11 في المؤشر بشكلٍ عام)، وتبعتها قطر، والكويت، (في المرتبتين الـ53 والـ55)، ومن ثم البحرين، وسلطنة عُمان (في المرتبتين الـ59 والـ60)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة الـ61).

واحتل لبنان المرتبة 95، مع إمكانية الدخول إلى 45 وجهة.



وشملت البلدان أسفل القائمة الأراضي الفلسطينية، والصومال (في المرتبتين الـ98 والـ99)، ومن ثم اليمن، والعراق (في المرتبتين الـ100 والـ102).

وحازت سوريا على المرتبة الأخيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المرتبة الـ103 في المؤشر بشكلٍ عام).

وتعادلت فنلندا والسويد مع كوريا الجنوبية في المركز الثاني، مع سهولة الوصول إلى 193 وجهة، بينما أتت النمسا، والدنمارك، وايرلندا، وهولندا في المركز الثالث، مع سهولة الوصول إلى 192 وجهة.(سي ان ان)