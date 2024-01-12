Advertisement

منوعات

بالأرقام: جوازات السفر الأقوى في العالم.. أي مرتبة احتلها لبنان؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 01:21
A-
A+
Doc-P-1151545-638406450349083147.jpg
Doc-P-1151545-638406450349083147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تعادلت 6 دول في المركز الأول ضمن قائمة عام 2024 لأقوى جوازات السفر في العالم، إذ استطاعت كل من فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وسنغافورة، وإسبانيا، أن تقدم لمواطنيها فرصة الدخول إلى من دون تأشيرة، أو أخذ تأشيرة عند الوصول إلى 194 وجهة حول العالم، وهو أعلى رقم سجّل منذ 19 عامًا.
Advertisement
 
 وبالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الدول الخليجية الصدارة، مع كون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في المجموعة (مع احتلالها المرتبة الـ11 في المؤشر بشكلٍ عام)، وتبعتها قطر، والكويت، (في المرتبتين الـ53 والـ55)، ومن ثم البحرين، وسلطنة عُمان (في المرتبتين الـ59 والـ60)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة الـ61).
 
واحتل لبنان المرتبة 95، مع إمكانية الدخول إلى 45 وجهة.

وشملت البلدان أسفل القائمة الأراضي الفلسطينية، والصومال (في المرتبتين الـ98 والـ99)، ومن ثم اليمن، والعراق (في المرتبتين الـ100 والـ102).
 
وحازت سوريا على المرتبة الأخيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المرتبة الـ103 في المؤشر بشكلٍ عام).
 
وتعادلت فنلندا والسويد مع كوريا الجنوبية في المركز الثاني، مع سهولة الوصول إلى 193 وجهة،  بينما أتت النمسا، والدنمارك، وايرلندا، وهولندا في المركز الثالث، مع سهولة الوصول إلى 192 وجهة.(سي ان ان)
 
 
 
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:54 | 2024-01-12
22:41 | 2024-01-11
16:39 | 2024-01-11
15:00 | 2024-01-11
14:11 | 2024-01-11
12:00 | 2024-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24