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لعبة الإحتلال تنقلب عليه.. شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية

Lebanon 24
12-01-2024 | 04:59
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رفضت عشر شركات دعاية هولندية نشر إعلانات دعائية "إسرائيلية"، في تصعيد جديد للضغوط الإعلامية على الاحتلال، وذلك عقب بدء محاكمة دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية بلاهاي الهولندية.

يأتي هذا الرفض في ظل تهم موجهة لـ "إسرائيل" بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
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وأوضحت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن أكثر من 10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية.

وأشارت المديرية إلى أن بعض الشركات وافقت في البداية على التصميم والرسالة، ولكنها قامت بإلغاء الإعلان عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، مما أدى إلى إلغاء الحملة الإعلانية.(عربي21)
المصدر: عربي21
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