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منوعات
صورة مرعبة... ما شاهدته شابة في غابة مُخيف جداً هذه قصّتها
Lebanon 24
12-01-2024
|
09:17
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كانت كاي بورليس تشارك في سباق الجري لمسافة 100 ميل مع فريق "هاواي الترا" للجري على مسارات هونولولو موكا في أواهو في كانون الثاني 2019 عندما واجهت مشاهد مخيفة.
وقالت بورليس، في تدوينة: "حتى يومنا هذا، ما زلنا لا نعرف ما هو".
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السباق، المعروف باسم HURT 100، عبارة عن حلقة طولها 20 ميلاً عبر الغابات المطيرة يركضها المشاركون خمس مرات. وكانت كاسي صديقة بورليس تجري معها في الجولة الرابعة عندما التقطت الصور التي شاركتها مع الأصدقاء والعائلة.
"بعد عودتنا إلى مكان إقامتنا تلقت كاسي رسالة نصية من والدتها"، تقول بورليس في تقرير لموقع "ديلي ميل" إن الأمر كان يتعلق بإحدى الصور التي أرسلتها كاسي "لقد كانت صورة حية تظهر فيها شخصية داكنة ترتدي عباءة وتتحرك أمامي بينما كنت أركض. الآن، أعلم أن ذاكرتي ضعيفة للغاية بعد السباق وحتى أثناء السباق، لكنني لم أتذكر تجاوز أي شخص على هذا الشريط من المسار".
قامت بورليس وكاسي بالاستعانة بالأصدقاء لمساعدتهما في فك رموز الكائن الموجود في الصورة، عندما علموا بأمر Night Marchers. "وفقًا للأسطورة، هناك أشباح من محاربي هاواي تجوب الجزيرة ويُطلق عليهم اسم "Night Marchers". إنهم "الظلال القاتلة، والشياطين، والعائدون من الموت الذين يطاردون الجزيرة". قالت بورليس: "إنهم الأشباح للمقاتلين والأبطال والمحاربين القدماء في هاواي".
بعد إجراء مزيد من البحث، تقول بورليس "اكتشفنا أن معتقدات هاواي القديمة تؤكد أن أي إنسان يحدق بهم سيموت بشكل رهيب وعنيف. وفقًا لمجلة هونولولو، فإن الأشباح الليليين هم أشباح محاربي هاواي القدماء. (العربية)
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