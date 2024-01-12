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بالصور... اصطادا سمكة وزنها 71 كيلوغراماً

Lebanon 24
12-01-2024 | 09:48
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تصدر رجلان تركيان مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعدما تمكنا من اصطياد سمكة كبيرة لأول مرة في حياتهما.
 
وقد تحوّل الرجلان إلى حديث مواقع التواصل في البلاد عقب التقاطهما الصور مع سمكة تبلغ من الوزن 71 كيلوغراماً ويبلغ طولها مترين.
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وفي التفاصيل، تمكننا من اصطياد سمكة في نهر يقع في ولاية إدرنة على الحدود مع اليونان، عندما كانا يمارسان هوايتهما المفضلة ظهر اليوم الجمعة قبل أن تفاجئهما سمكة كبيرة الحجم.
وقام كلا الرجلين بنقل السمكة إلى مكان إقامتهما، حيث تمّ عرضها لسكان المنطقة الذين بدأ بعضهم بالتقاط الصور معها. (العربية)
الرجلان التركيان يعرضان السمكة للناس في مكان إقامتهما
 
 
الصيادان مع سمكتهما الكبيرة
 
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