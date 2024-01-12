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فنون ومشاهير
تمثال ضخم بأعين حمراء في قلب باريس.. "يصوّر" مغني راب مشهور (صور)
Lebanon 24
12-01-2024
|
23:00
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إرتفع، يوم الجمعة، تمثال ضخم لمغني الراب الأميركي كيدكودي، في قلب باريس، تحديداً في ساحة البورصة، بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد INSANO .
ويصوّر التمثال الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من عشرة أمتار داكن اللون، الفنان في وضع نصف ملائكي ونصف شيطاني، راحتا يديه مواجهتان للسماء، ورأسه منخفض. تضاء العيون باللون الأحمر وقد ثبت جهاز إضاءة داخل الفم.
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وكان المغني قد علق على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به "أنا أحب باريس"، وكان كيد كودي قد احتفل بإصدار ألبومه على المسرح ليلة الخميس أمام معجبيه في هوليوود بالاديوم في لوس أنجلوس.
المصدر: فوشيا
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