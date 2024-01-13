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بسبب جهاز التدفئة.. زوجان مسنان توفيا في منزلهما

Lebanon 24
13-01-2024 | 13:30
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تم العثور على زوجين مسنين ميتين داخل منزلهما بعد أن وصلت درجة حرارة المشعاع أو "الشوفاج" (Chauffage) إلى أربعة أضعاف.

 

وعُثر على جوان ليتلجون، 84 عامًا، وجلينوود فاولر، 82 عامًا، ميتين في منزلهما في الولايات المتحدة، ولم يتم العثور على أي علامات على وجود صراع أو جريمة. 

 

ولم يعثر قسم الإطفاء على أي علامات للتسمم بأول أكسيد الكربون، وقام المسعفون بقياس درجة حرارة أجسامهما التي كانت شديدة الارتفاع.

 

وقال مسؤولو الإطفاء إن درجة الحرارة الداخلية للمنزل لا زالت تتجاوز 120 درجة بعد أن كان مفتوحًا للطقس البارد لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

 

وقام المسؤولون بإيقاف تشغيل المدفأة بمجرد أن أدركوا أنها ليست مشتعلة، والتي وصلت حرارتها إلى أكثر من 1000 درجة.

( lbc)
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