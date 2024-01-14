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مشهد مرعب... انهيار طيني مفاجئ يقتل العشرات داخل سياراتهم (فيديو)

Lebanon 24
14-01-2024 | 00:24
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واصلت فرق الإنقاذ يوم السبت جهودها للعثور على ناجين بعد أن أدى انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة في شمال غرب كولومبيا إلى مقتل 34 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات على طريق سريع مزدحم.
 
وقالت السلطات في بيان إن الانهيار الطيني، الذي وقع بعد ظهر الجمعة، غطى طريقا يربط بين مدينتي كيبدو وميديلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادئ.

وأضاف البيان أنه تم إرسال فرق الإنقاذ بصحبة كلاب مدربة من أنحاء البلاد إلى موقع الحادث للبحث عن ناجين، علما أن الطين غمر عدة سيارات على الطريق بشكل كامل.
 
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وقالت نوبيا قرطبة كوري حاكمة إقليم تشوكو في البيان "عشنا عطلة نهاية أسبوع حزينة جدا، إذ يشعر سكان الإقليم بألم الضحايا".
 
وأظهرت صور وفيديوهات نُشرت على مواقع التواصل، لحظة انفصال جزء كبير من جبل وسقوطه فوق عدة سيارات كانت تتحرك على الطريق بالأسفل. (العربية)
 
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