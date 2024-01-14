الشركات تتنافس لتأمين النوم المريح.. بزنس مربحة وقابلة للإزدهار

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ورأى عالم أعصاب النوم، إلس فان دير هيلم، أن بحث الناس عن حلول للحصول على نوم مريح وعميق "أصبح بمثابة منجم ذهب" للعديد من الشركات. تجارة مربحة لعشاق النوم، إذ أصبحت مسألة توفير نوم مريح وعميق، عمل رائج تحقق منه العديد من الشركات الأرباح، وذلك وسط جدل يدور بشأن جدوى التقنيات والأدوات التي تباع في الأسواق وعبر المنصات الإلكترونية، وفقا لتقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي، حيث تزايد تمويل رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا النوم بشكل مطرد، من حوالي 400 مليون دولار في عام 2017 إلى ما يقرب من 800 مليون دولار في عام 2021، بحسب موقع "Crunchbase" الاقتصادي.ورأى عالم أعصاب النوم، إلس فان دير هيلم، أن بحث الناس عن حلول للحصول على نوم مريح وعميق "أصبح بمثابة منجم ذهب" للعديد من الشركات.

وتابع: "هناك الكثير من الشركات التي تدعي أن منتجاتها تحسن من جودة النوم، بيد أن العديد من تلك التقنيات تجارية ولا جدوى منها".



وأردف: "في المقابل، ثمة المزيد من الأموال التي تذهب إلى المنتجات القائمة على أسس علمية أكثر من أي وقت مضى".



ووفقًا لمسح أجرته الأكاديمية الأميركية لطب النوم عام 2023، فإن أكثر من ثلث الأميركيين استخدموا أجهزة إلكترونية لمراقبة نومهم. ووجد معظم هؤلاء الأشخاص أن بيانات التتبع "مفيدة"، وغيروا سلوكهم بسببها.



ومن المنتجات الرائجة أيضا، المراتب المزودة بأجهزة استشعار، والبطانيات متغيرة الحرارة، والوسائد القابلة للتعديل لتتحول إلى أشكال مختلفة، بغية توفير نوم مريح وبأقل المنغصات.(الحرة)