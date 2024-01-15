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العثور على "هرقل".. أكبر عنكبوتٍ سام في أستراليا

Lebanon 24
15-01-2024 | 02:11
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه تم اكتشاف أكبر عنكبوت سام ينتمي إلى فصيلة Atrax Robustus في أستراليا. وقد أطلق عليه اسم "هرقل"، وذلك بعدما اكتشف أحد المارة عنكبوتا يبلغ طوله 7.9 سنتيمتر على الساحل شمالي سيدني، ونقله إلى مستشفى محلي.
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ومن هناك تم نقل "العملاق" الذي أطلق عليه اسم "هرقل" إلى حديقة الزواحف الأسترالية. وسرعان ما أصبح من الواضح أن هذا الكائن هو الأكبر من بين كل الكائنات التي تعامل معها المتخصصون في الحديقة.
 
وعادة ما يتراوح طول عناكب "أتراكس روبستوس" من سنتيمتر واحد إلى خمسة سنتيمترات، وتكون الإناث أكبر من الذكور.
 
وقالت إيما تيني المسؤولة عن العناكب في حديقة الزواحف الأسترالية: "لقد اعتدنا على وجود عناكب كبيرة جدا من هذا النوع في الحديقة، لكن الحصول على ذكر بهذا الحجم يشبه الفوز بالجائزة الكبرى. وقد يعني وجوده في مجموعتنا إطلاق كمية هائلة من السم، وهو أمر ذو قيمة كبيرة لإعداد ترياق".(روسيا اليوم)
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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