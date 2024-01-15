Advertisement

منوعات

صاحبة "أكبر خدود في العالم" قبل وبعد عمليات التجميل (صورة)

Lebanon 24
15-01-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1152942-638409470876495318.jpg
Doc-P-1152942-638409470876495318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عززت عارضة الأزياء "أناستازيا بوكريشكوك" مظهرها بشكل متزايد كونها مصممة على الحصول على "أكبر خدود في العالم"، حيث أصبحت حديث متابعيها في الأيام الأخيرة.

 

وأصبحت أناستاسيا معروفة بحبها للجراحة، كما أنها لا تذكر عدد الحقن التي أجرتها لوجهها، حيث قامت مؤخرا بتعزيز الحشو داخل خديها وشفتيها وخط الفك.

 

وقد خضعت أناستازيا، التي تصف نفسها بـ "الجميلة"، لعملية شفط الدهون مؤخرًا وعملية جراحية لمزيد من تحسينات الثدي.

 

وبدت أناستازيا من خلال المحتوى الذي نشرته مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنها عززت خديها بشكل أكبر لإضفاء تأثير أكثر استدارة وامتلاءً.

 

وعبّر عدد من متابعيها عن قلقهم بشأن هوس أناستازيا بالمظهر الخارجي والعمليات الجراحية التجميلية. ( lbc)

Advertisement
फ़ोटो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2024-01-15
09:37 | 2024-01-15
06:57 | 2024-01-15
06:40 | 2024-01-15
06:19 | 2024-01-15
06:11 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24