صاحبة "أكبر خدود في العالم" قبل وبعد عمليات التجميل (صورة)

عززت عارضة الأزياء "أناستازيا بوكريشكوك" مظهرها بشكل متزايد كونها مصممة على الحصول على "أكبر خدود في العالم"، حيث أصبحت حديث متابعيها في الأيام الأخيرة.

وأصبحت أناستاسيا معروفة بحبها للجراحة، كما أنها لا تذكر عدد الحقن التي أجرتها لوجهها، حيث قامت مؤخرا بتعزيز الحشو داخل خديها وشفتيها وخط الفك.

وقد خضعت أناستازيا، التي تصف نفسها بـ "الجميلة"، لعملية شفط الدهون مؤخرًا وعملية جراحية لمزيد من تحسينات الثدي.

وبدت أناستازيا من خلال المحتوى الذي نشرته مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنها عززت خديها بشكل أكبر لإضفاء تأثير أكثر استدارة وامتلاءً.

وعبّر عدد من متابعيها عن قلقهم بشأن هوس أناستازيا بالمظهر الخارجي والعمليات الجراحية التجميلية. ( lbc)