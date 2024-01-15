الحمل

يشير هذا اليوم إلى صداقة أو تعاطف مع قضية مهنية تخصك، وتكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك

الثور

نظراً إلى ضيق الوقت ستضطر إلى التسرع قليلاً في المشروع الحالي، فقط احرص على ألا تفوّت أي تفصيل كبير قد يسبب مشكلة

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الجوزاء

خفف تصرفاتك العشوائية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين

السرطان

يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في كلّ المجالات اليوم، وخصوصاً على الصعيد المهني

الأسد

تتحقق أمنية في المجال المهني كانت بالنسبة إليك حلما صعب المنال، وتشعر وكأن كل ما يحيط بك يعيش السعادة والنجاح معك

العذراء

موهبتك في الحصول على الدعم من الآخرين تعزّز مواقفك، وتحافظ على مصالحك مهما واجهتك الأزمات أو العراقيل المفتعلة

الميزان

الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافك، إذا أحسنت التصرف والانتباه إلى طريقة تعاطيك مع الآخرين

العقرب

مستقبل جيّد يلوح في الأفق، لكن عليك القيام بخطوات مهمة لتكتمل عناصر الصورة من مختلف النواحي

القوس

لن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات

الجدي

يحمل هذا اليوم وعوداً وسعادة ما وانتصاراً على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر

الدلو

يحمل إليك هذا اليوم مفاجأة، قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك الأبواب

الحوت

يحرّم عليك هذا اليوم البدء بجديد، وتستعيد قدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة، فتحقق أهدافك وتنال ما سعيت له طويلاً