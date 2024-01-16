Advertisement

منوعات

لحظات مرعبة عاشها.. كاميرا توثّق غرس أسنان تمساح برأس غواص(فيديو)

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1153111-638409946999334207.png
Doc-P-1153111-638409946999334207.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقطت كاميرا مثبتة لقطات مرعبة للحظة التي هاجم فيها تمساح رأس أحد جامعي أسنان سمك القرش أثناء غوصه في نهر فلوريدا، حيث سرد جيف هايم، وهو جامع متخصص في أسنان قرش الميغالودون القديمة، عندما عضه تمساح.
Advertisement
 
وقال في مقابلة تلفزيونية: "لقد بدا الأمر أكبر بكثير مما كان عليه في الواقع".
 
 
ويعتقد جيف أنه "لم ينجُ إلا من الكاميرا المقاومة للماء المثبتة على رأسه".
 
وأشار إن الهجوم جاء بينما كان يبحث في قاع نهر ميكا بفلوريدا عن أسنان الميغالودون، ويعتقد أن الضربة الأولية من الوحش كانت عبارة عن قارب يقطع رأسه. وقال: "هذا بالنسبة لي هو السبب في أن الأمر لم يكن مخيفا، لأنه لا يوجد توقع. يبدو الأمر كما لو أنك ترمش وتختلف الأمور".
 
وأثناء هجوم التمساح وهو بطول 6 أقدام، صورت الكاميرا الخاصة بهايم اللحظة التي امتلأت فيها المياه العكرة بالفقاعات بينما كان يتحرك في لحظة رد فعل.
 
ويقول إنه هدأ بسرعة بفضل فهمه للحيوانات المفترسة عندما عضه التمساح مرة أخرى، قائلا: "أنت لا تريد أبدا أن تضرب أو ترش الماء أو تتصرف مثل الفريسة، لذلك بقيت هادئا".

تجنب هايم عدة محاولات أخرى لضرب التمساح في النهر الموحل، و"تراجع عنه ببطء وهدوء"، وهو ما كان يعرف أنه يفعله لأنه "غطس حول أسماك القرش" عدة مرات من قبل.(العربية)

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:25 | 2024-01-16
04:15 | 2024-01-16
03:30 | 2024-01-16
00:45 | 2024-01-16
00:31 | 2024-01-16
23:29 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24