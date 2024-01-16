ما صحة عرض فيلم "المومياء" وسط الصحراء في مصر؟

عاد اسم فيلم "المومياء" الأميركي للظهور على الساحة مرة أخرى، بعد النجاح الذي شهده وما يحكيه من قصة شاب قام بنبش القبور والتنقيب عن الآثار في مصر، مما أدى لإيقاظ مومياء تودي بحياته هو وفريق العمل، لكن هذه المرة ظهر اسم الفيلم بعد أن نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعمت أنّها تظهر عرض الفيلم الشهير في صالة مفتوحة وسط الصحراء في مصر.

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وتظهر في الصورة شاشة عرض في الصحراء وظهر عليها عنوان الفيلم الشهير "المومياء" الذي يروي قصّة خياليّة وقعت أثناء البحث عن آثار في مصر، وقال الناشرون إن هذه الصورة ملتقطة في صحراء مصر.

ومن خلال التأكّد من صحة الصورة، تبين لاحقًا أنها ليست حقيقية، فالبحث عنها على محركات البحث يرشد إليها منشورةً على حساب "إنستغرام" لمصمّمٍ متخصّص في تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي.(العربية)