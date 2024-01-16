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غفت أثناء القيادة.. حادث مأساوي نتائجه غير متوقعة

Lebanon 24
16-01-2024 | 16:00
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نجت امرأة في ولاية يوتا الأميركية من حادث انقلاب وقع بعد نومها أثناء القيادة.

 

وفي التفاصيل، حصل الحادث بينما كانت المرأة مسافرة نحو جنوب الولاية. وأثناء التحقيق في مكان الحادث، أخبرت الضباط أنها غفت أثناء القيادة، ما أدّى إلى انحراف سيارتها عن الطريق.

 

وعند انزلاق السيارة واصطدامها، حلّقت الأخيرة في الهواء، تحطمت، وتدحرجت، ثم هبطت في وضع مستقيم، بحسب البيان.

 

وعند الهبوط، اصطدمت سيارة المرأة بسيارتين، وأصيب الشخصان اللذان كانا يستقلان السيارتين بجروح طفيفة وتمكنا من نقل نفسيهما إلى المستشفى.

 

وأصدر ضباط الشرطة بيانًا حول الحادث في محاولة لتحذير الناس من مخاطر القيادة أثناء النعاس.

( lbc)
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