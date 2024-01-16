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فيديو صادم في مصر.. شنقَ كلبهُ وصوّر العملية حتّى نفوقه

Lebanon 24
16-01-2024 | 23:26
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بفيديو لا يمتّ للرحمة بصلة، تداول رواد مواقع التواصل في مصر مقطعًا لمواطن يشنق كلبا حتى نفوقه في محافظة سوهاج جنوب القاهرة، حيث قام بشنق الكلب وتصوير عملية الشنق حتى نفوقه.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل الواقعة، وقالت إنه تبين بالفعل صحة الواقعة، وأنها حدثت في مدينة سوهاج.
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وذكرت أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما مزارع "له معلومات جنائية" ونجل شقيقه والقائم على تصوير الفيديو ومساعدته، مضيفة أنه وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لقيام الكلب بإتلاف المحصول بأرض زراعية خاصة بأحدهما.(العربية)
المصدر: العربية
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