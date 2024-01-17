رجل يعثر على شيك لصالح شركة بـ "4 ملايين" يورو.. ولكن مكافأته كانت "رخيصة"

في واقعة مثيرة لكنها مضحكة وجد رجل ألماني شيكًا ضائعًا بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني تم إصداره لإحدى عمالقة شركات الحلويات، حيث أعاد الرجل الشيك للشركة التي كافأته بصندوق من قطع الحلوى تبلغ قيمته حوالي 6 جنيهات إسترلينية.

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وبدأت القصة بعدما اكتشف المسافر أنور ج. وعمره 38 عامًا ، من فرانكفورت الشيك الضخم على رصيف القطار بعد عودته من زيارة لوالدته، وحسب ما نشر موقع ديلي ميل، حيث اندهش أنور عندما رأى قيمة الشيك البالغة أكثر من 4 مليون يورو.



وعندما أخبر الشركة باكتشافه ، فوجئ عندما أرسلوا له علبة صغيرة من الحلوى وهي لفتة وصفها بأنها "رخيصة بعض الشيء"، وقال لوسائل إعلام محلية: "كان هناك مبلغ كبير لدرجة أنني لم أستطع حتى نطقه". وعندما أخبر الشركة باكتشافه ، فوجئ عندما أرسلوا له علبة صغيرة من الحلوى وهي لفتة وصفها بأنها "رخيصة بعض الشيء"، وقال لوسائل إعلام محلية: "كان هناك مبلغ كبير لدرجة أنني لم أستطع حتى نطقه".

وبدلاً من مطالبتهم بإعادته ، طلبوا منه إتلاف الشيك وإرسال صورة لهم كدليل ، بحسب وسائل الإعلام المحلية، وامتثل بالفعل للطلب وتلقى بعد بضعة أيام صندوقًا من "الحلويات" يحتوي على ستة أكياس فقط من حلوياتهم ، والتي عادة ما تباع بالتجزئة في المملكة المتحدة مقابل جنيه إسترليني واحد لكل منها، وبحسب ما ورد لم يكن أنور معجبًا بذلك.