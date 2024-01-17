لأنّها رفضت العودة إليه.. طعنها 25 طعنة!

Advertisement

أنهى رجل حياة طليقته بـ25 طعنة بحجة رفضها العودة إلى عصمته من جديد، بمحافظة الجيزة المصرية.وفي التفاصيل، تلقت جهات الأمن في محافظة الجيزة بلاغاً من غرفة النجدة أفاد بمصرع سيدة على يد طليقها داخل منزل أسرتها في منطقة العجوزة.وتوجهت جهات الأمن إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن الضحية مطلقة من الجاني، الذي طلب منها العودة إلى عصمته قبل ارتكاب جريمته، وما إن رفضت الضحية طلب الجاني، حتى انهال عليها بـ25 طعنة بـ"سكين كبير"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، ما أدى لإصابتها بجروح غائرة في مناطق مختلفة من جسدها، وفارقت الحياة على الفور.وقٌتلت المجني عليها في منزل والدتها، إذ كانت قد توجهت إلى أهلها منذ شهر عقب تركها لمنزل الزوجية مع أبنائها، ليذهب الزوج إليها بحجة الاطمئنان على أولاده، وطلب منها العودة إلى عصمته، لكنها رفضت بشدة فارتكب جريمته أمام أعين الصغار.وأفاد المتهم، عقب القبض عليه، بأنه أخذ سكيناً من منزل حماته وسدد به الطعنات لزوجته انتقاماً منها.وبفحص الجثة، تبين أن المتهم سدد لها عدد 25 طعنة غائرة في مناطق مختلفة من جسدها، ما أدى إلى سقوطها في الحال جثة هامدة.(العربية)