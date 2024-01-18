أمٌّ عراقية تحبس طفليها داخل صندوق وترميهما في إحدى الحدائق!(فيديو)

في حادثة أثارت الجدل في العراق، تركت أمُّ طفليها في الحديقة المجاورة لجسر الجادرية في العاصمة العراقية بغداد.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أظهر وجود الطفلين داخل قفص في حالة صعبة.وبعد الاتصال بوزارة الداخلية، تبين أن شرطة الكرخ قامت بإنقاذ الصغيرين بأمر قضائي بعد أن تم رصدهما من قبل المواطنين.

كما لم تكشف أي معلومات أخرى حول أسباب ترك الأم لطفليها أو ظروف حياتهما السابقة، إلا أن مسؤول الوزارة الذي وصل إلى الحديقة لمعاينة الواقعة، بدأ تحقيقا مع المسؤولين هناك لمعرفة حيثيات الموضوع.



وأكد معنيون هناك أن أماً أتت إلى الحديقة وتركت الطفلين ومعها طعام قليل ثم فرت هاربة بعد أن حبست عليهما وأحكمت الإغلاق.(العربية)