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منوعات
نُقلت إلى السجن بفستانها الأبيض.. القبض على عروس ليلة زفافها وهذا ما فعله العريس!
Lebanon 24
18-01-2024
|
09:09
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ألقت الشرطة في المكسيك القبض على عروس ليلة الزفاف بتهمة الابتزاز، ونقلت إلى السجن بفستانها الأبيض، وفقا لما أورد موقع "نيويورك بوست".
وشوهدت المتهمة نانسي في الصور، وهي ترتدي فستانًا أبيض، بالإضافة إلى زوج من الأصفاد، واقتيدت إلى مكتب المدعي العام عندما وصلت هي وزوجها كليمنتي إلى الكنيسة لحضور حفلهما في أواخر كانون الأول الماضي.
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كما أن زوجها، الملقب بـ "راتون" أو "الفأر"، مطلوب بنفس التهم، لكنه تمكن من الفرار.
ويواجه الزوجان تهما بابتزاز تجار الدجاج يوم 22 كانون الأول 2023 بالقرب من مكسيكو سيتي، وقيامهما باختطاف أربعة عمال من متجر للدواجن.
وبحسب السلطات، فقد تم اعتقال ستة أشخاص آخرين لتورطهم في عملية الاحتيال.
وقالت السلطات: "إن مكافحة ابتزاز شركات الدواجن والبيض تسببت في خسائر تزيد عن 37.2 مليون جنيه إسترليني (800 مليون بيزو مكسيكي أو حوالي 47 مليون دولار) للجماعات الإجرامية"، وذلك من خلال عدم تلقي 16.8 مليون جنيه إسترليني (360 مليون بيزو مكسيكي) للعمليات الفاشلة ومصادرة 24 عقارًا بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني (440 مليون بيزو مكسيكي)". (العربية)
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