احذر.. فضلات حيواناتك قد تسبب لك المرض بهذه الحالة!

حذر طبيب بريطانى من التخلص من فضلات الحيوانات الأليفة في المرحاض، لأنه قد ينقل لك الأمراض، وأرجع ذلك إلى وجود التوكسوكارا، وهي طفيلية دودية تعيش في براز الحيوانات، وهي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

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ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن "المرض حيواني المنشأ هو مرض معدٍ انتقل من الحيوان إلى الإنسان، وقد تكون مسببات الأمراض حيوانية المنشأ بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، أو قد تشمل عوامل غير تقليدية ويمكن أن تنتشر إلى البشر من خلال العدوى المباشرة".



وأوضحت الصحة العالمية "أنها تمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب علاقتنا الوثيقة مع الحيوانات في الزراعة وفي البيئة الطبيعية."



والبشر هم مضيفون وسيطون لمرض التوكسوكارا مما يعني أننا لا نطور الديدان البالغة في أمعائنا، ولكن ما يحدث هو أننانتعرض للبيض (جزيئات البراز) التي تفقس في اليرقات وهذه "تتحرك داخل أجسامناـ أحد أشكال ذلك عند البشر يسمى هجرة اليرقات الحشوية، حيث تتحرك اليرقات داخل الأعضاء الداخلية."



و هناك أيضًا أدلة على أن التعرض للتوكوكارا في مرحلة الطفولة يمكن أن يقلل من النمو المعرفي ومعدل الذكاء، هذه الحالات نادرة، لكن التخلص من الفضلات لدى كلبك أو قطتك بانتظام سيقلل من فرصة التخلص من هذا البيض.(اليوم السابع)