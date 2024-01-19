Advertisement

منوعات

احذر.. فضلات حيواناتك قد تسبب لك المرض بهذه الحالة!

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1154273-638412461998029828.jpg
Doc-P-1154273-638412461998029828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر طبيب بريطانى من التخلص من فضلات الحيوانات الأليفة في المرحاض، لأنه قد ينقل لك الأمراض، وأرجع ذلك إلى وجود التوكسوكارا، وهي طفيلية دودية تعيش في براز الحيوانات، وهي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة.
Advertisement
 
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن "المرض حيواني المنشأ هو مرض معدٍ انتقل من الحيوان إلى الإنسان، وقد تكون مسببات الأمراض حيوانية المنشأ بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، أو قد تشمل  عوامل غير تقليدية ويمكن أن تنتشر إلى البشر من خلال العدوى المباشرة".

وأوضحت الصحة العالمية "أنها تمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب علاقتنا الوثيقة مع الحيوانات في الزراعة وفي البيئة الطبيعية."

والبشر هم مضيفون وسيطون لمرض التوكسوكارا مما يعني أننا لا نطور الديدان البالغة في أمعائنا، ولكن ما يحدث هو أننانتعرض للبيض (جزيئات البراز) التي تفقس في اليرقات وهذه "تتحرك داخل أجسامناـ أحد أشكال ذلك عند البشر يسمى هجرة اليرقات الحشوية، حيث تتحرك اليرقات داخل الأعضاء الداخلية."

و هناك أيضًا أدلة على أن التعرض للتوكوكارا في مرحلة الطفولة يمكن أن يقلل من النمو المعرفي ومعدل الذكاء، هذه الحالات نادرة، لكن التخلص من الفضلات لدى كلبك أو قطتك بانتظام سيقلل من فرصة التخلص من هذا البيض.(اليوم السابع)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2024-01-18
16:07 | 2024-01-18
14:40 | 2024-01-18
13:10 | 2024-01-18
11:48 | 2024-01-18
09:09 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24