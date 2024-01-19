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لقطات قاسية.. كاميرا سرية تفضح ما فعله موظفون بدار رعاية مع امرأة مسنة

Lebanon 24
19-01-2024 | 13:00
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كشفت عدة لقطات معاملة قاسية لسيدة مسنة تبلغ من العمر 89 عامًا تعاني من الخرف وتتعرض للإيذاء على يد 4 من الموظفين في دار رعاية ولفرهامبتون ببريطانيا. 

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فبعد أن شكت عائلة السيدة من وجود كدمات على جسدها أخفت كاميرا سرية في غرفة نومها.

 

والتقطت الأختان دانييل وريبيكا هينسلي، لقطات قاسية لجدتهما بيريل وول التي أصيبت بجروح في جسدها.

 

ووضعت حفيدات السيدة وول كاميرا على إطار صورة في غرفة نوم جدتها في محاولة لمعرفة ما كان يحدث للسيدة وول، التي لم تكن تستطيع التحدث في ذلك الوقت.

 
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اللقطات المؤلمة التي تم التقاطها على مدار أربعة أيام، يمكن رؤية العمال وهم يسخرون من المتقاعدة، ويدفعونها، ويرفعون ساقيها بقوة في الهواء، ويقرصونها.

 

وفي مقطع آخر، يمكن رؤية أحد الموظفين وهو يمسك السيدة وول بالقوة ويسخر منها قبل أن يضربها على رأسها بوسادة.

 

وتظهر اللقطات أيضًا الموظفين وهم يصفون السيدة وول بأنها "مثيرة للاشمئزاز" ويثبتونها أثناء محاولتهم تنظيفها وإلباسها.

  

 واتُهم مقدمو الرعاية آمي تونكارا، 33 عامًا، ومورونرانتي أدفيلا، 43 عامًا، وداني أوهين، 39 عامًا، وبريدجيت أيديان، 49 عامًا، فيما بعد بسوء المعاملة والإهمال المتعمد. وقد أُدينوا وسجنوا لمدة 18 شهرًا في محكمة ولفرهامبتون كراون في نهاية العام الماضي.

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