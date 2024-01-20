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عمرها 21 سنة: هذه الحسناء المُثيرة تحصد 30 ألف دولار شهريًا.. ولكن لن تتوقعوا هذه المُفاجأة عنها! (صور)

Lebanon 24
20-01-2024 | 02:00
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انتشرت فيديوهات وصور لعارضة أزياء تُدعى "ليكسي لوف"، ولكن المُفاجأة هي أن ليكسي ليست شخصًا حقيقيًّا بل تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتم إنشاؤها بواسطة شركة "Foxy AI"، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
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وكانت ليكسي بمثابة رفيقة للرجال الوحيدين عبر الإنترنت من خلال تزويدهم بالرسائل النصية والصوتية على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، ليكسي قادرة على التكلم بأكثر من 30 لغة وتتلقى ما يصل إلى 20 عرض زواج شهريًا من الرجال، على الرغم من أنها غير حقيقية.
 
 
 
 
 
 
وفي التفاصيل، السوشي هو الطعام المفضل لدى ليكسي، وملعب الكرة الطائرة الشاطئية في لوس أنجلوس هو ملعبها المفضل، وهي تبحث عن شخص يشاركها روح المغامرة.

ووفقًا للموقع، فهي تبلغ من العمر 21 عامًا، وتشمل هواياتها الرقص على العمود الحديدي، اليوغا، الكرة الطائرة الشاطئية ومهارات في العلاقات الجنسية على مختلف أنواعها.
 
 
 
 
 
 
 
وأطلقت شركة "Foxy AI" العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي في وقت واحد، لكنها وجدت أن ليكسي كانت الأكثر شهرة حيث نالت 30 ألف دولار شهريًا بسرعة قياسية.

كذلك، يبلغ متوسط الدخل الشهري لليكسي حوالي 59 ألف دولار.(lbci)

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