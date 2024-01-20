واقعة غريبة: دخلت المُستشفى للاشتباه في التهاب الزائدة.. وغادرت مع طفل! (صورة)

انقلبت حياة الشابة نيام هيرن رأسًا على عقب في آب 2022 عندما تم إدخالها المستشفى للاشتباه في التهاب الزائدة، لتغادر مع طفل حديث الولادة.



واعترفت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً بالإسراف في شرب الخمر والتدخين طوال فترة حملها من دون علمها، وفق موقع "ذا صن". وأجرت ما لا يقل عن عشرة اختبارات حمل بسبب الغثيان المتكرر، لكنها قالت إن جميعها جاءت بنتيجة سلبية.

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وبعد أشهر، استيقظت طالبة الجامعة وهي تعاني من آلام شديدة في المعدة، وهرعت إلى المستشفى في المملكة المتحدة.



وبعد ساعات، أنجبت نيام طفلاً يتمتع بصحة جيدة، وسمّته ليام. ولكنها دخلت في حالة صدمة بعد الولادة، حيث أنها لم تكن على علم بحملها، ولأنها عرّضت طفلها للأذى من دون قصد، بعد الشرب والتدخين خلال الأشهر التسعة الأخيرة. (lbci)





