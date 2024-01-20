Advertisement

منوعات

واقعة غريبة: دخلت المُستشفى للاشتباه في التهاب الزائدة.. وغادرت مع طفل! (صورة)

Lebanon 24
20-01-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1154606-638413126823054464.jpg
Doc-P-1154606-638413126823054464.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انقلبت حياة الشابة نيام هيرن رأسًا على عقب في آب 2022 عندما تم إدخالها المستشفى للاشتباه في التهاب الزائدة، لتغادر مع طفل حديث الولادة.

واعترفت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً بالإسراف في شرب الخمر والتدخين طوال فترة حملها من دون علمها، وفق موقع "ذا صن". وأجرت ما لا يقل عن عشرة اختبارات حمل بسبب الغثيان المتكرر، لكنها قالت إن جميعها جاءت بنتيجة سلبية.
Advertisement
 
 
 
 
 
وبعد أشهر، استيقظت طالبة الجامعة وهي تعاني من آلام شديدة في المعدة، وهرعت إلى المستشفى في المملكة المتحدة.

وبعد ساعات، أنجبت نيام طفلاً يتمتع بصحة جيدة، وسمّته ليام. ولكنها دخلت في حالة صدمة بعد الولادة، حيث أنها لم تكن على علم بحملها، ولأنها عرّضت طفلها للأذى من دون قصد، بعد الشرب والتدخين خلال الأشهر التسعة الأخيرة. (lbci)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:39 | 2024-01-20
05:20 | 2024-01-20
03:00 | 2024-01-20
02:00 | 2024-01-20
01:00 | 2024-01-20
00:00 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24