Advertisement

منوعات

في ليلة شديدة البرودة.. العثور على رضيعة في الشارع بهذه الحالة

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1154804-638413603206872465.jpg
Doc-P-1154804-638413603206872465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعتقد السكان المحليون أن الأم التي وضعت طفلها حديث الولادة داخل حقيبة تسوق في شوارع لندن في ليلة شديدة البرودة رغبت في العثور على الطفل.

 

وفي استجابة فورية، أطلقت الشرطة نداءً للحصول على معلومات بعدما اكتشف أحد الأشخاص الرضيعة الملفوفة بمنشفة أثناء نزهة مع الكلب ليل الخميس.

 

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أنه تم العثور على الطفلة عند تقاطع طريق غرينواي وهاي ستريت ساوث في نيوهام، وهو الطرف الشرقي من العاصمة، في تمام الساعة 9:13 مساءً.

 

ويأمل رجال الشرطة أن تقدم الأم نفسها بعدما أبدت مخاوفها بشأن سلامتها. ورغم انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 6 درجات مئوية تحت الصفر في لندن ليلة الحادثة، فإن الطفلة لم تتعرض لأي أذى، وتمت العناية بها بواسطة أطباء محليين.

( lbc)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2024-01-20
09:27 | 2024-01-20
05:39 | 2024-01-20
05:20 | 2024-01-20
04:00 | 2024-01-20
03:00 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24