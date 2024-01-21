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كارثة أودت بحياة والديه وخاله... سلك كهربائي كاد يقتل رضيعاً!

Lebanon 24
21-01-2024 | 01:00
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نجا طفل أميركي رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر من كارثة أودت بحياة والديه وخاله، بعدما سقط سلك كهربائي على سيارتهم.

ولقي والدا الطفل تاجاليا بريغز (21 عاماً) وناش، حتفهما بعد أن سقط سلك كهربائي على سيارتهما بالقرب من منزلهما في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.
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وعندما حاول شقيق بريغز (15 عاماً) إنقاذهما، تعرض هو الآخر للصعق حتى الموت. 

وقال ريك غريفز، المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في بورتلاند في بيان له، إن الطفل الرضيع البالغ من العمر 9 أشهر نجا بأعجوبة، حيث عُثر عليه بين ذراعي والده بعد وقوع المأساة يوم الأربعاء.

وبحسب ما نقل موقع مترو، فقد كشف غريفز أن الضحايا خرجوا من السيارة بعد سقوط سلك الكهرباء عليها، وابتعدوا عنها لمسافة قصيرة قبل أن يتم صعقهم حتى الموت بسبب ملامسة السلك للأرضية الجليدية.  

من جهته، قال دانييل باك، وهو أحد سكان الحي الذي وقع فيه الحادث، لوكالة أسوشيتد برس، إنه سمع انفجاراً ثم رأى شخصاً يخرج من إحدى السيارات، وعندما اقترب من المكان، رأى ذلك الشخص واثنين آخرين على الأرض على بعد حوالي 10 أمتار من السيارة. 

وتم نقل الطفل إلى المستشفى على الفور لتقييم حالته الصحية، ولحسن الحظ، تبين بأنه في حالة جيدة، في حين أظهرت الفحوصات بأن والدته كانت حاملاً في شهرها السادس. 
وشهدت بورتلاند، حالة جوية استثنائية، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل حاد، وغطت طبقات الجليد مساحات واسعة منها بعد عاصفة جليدية عنيفة أدت إلى 10 وفيات، وانقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 41 ألف منزل وشركة في ولاية أوريغون وحدها حتى صباح الخميس. 

وطلب مسؤولو النقل في بورتلاند من السكان الابتعاد عن الطرق، وألغت العديد من المناطق التعليمية، بما في ذلك أكبر منطقة في ولاية أوريغون، الفصول الدراسية لليوم الثالث على التوالي.
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