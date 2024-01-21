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منوعات
بقي بلا مأوى.. عائلة تستضيف رجلاً فاغتصب ابنتهم!
Lebanon 24
21-01-2024
|
02:30
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تعرضت فتاة مراهقة للاغتصاب في بريطانيا، بعدما سمحت عائلتها لرجل بلا مأوى بالبقاء في شاحنتهم، بسبب طرده شريكه بسبب مشاجرة وقعت بينهما.
واعتدى كادن كروسلي جنسياً على المراهقة بعد أن استيقظت في غرفة نومها لتجده مستلقيًا على سريرها، بحسب موقع "ميرور".
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وبعد تحقيقات الشرطة، أثبت الطب الشرعي أن المعتدي البالغ من العمر 29 عامًا كان المسؤول عن مهاجمة الضحية.
ويُذكر أن الضحية كانت تقيم مع عائلتها وفي إحدى الليالي تمت دعوة كروسلي للبقاء في نفس النزل بعد أن تم طرده من مقصورته الخاصة بعد مشاجرة بينه وبين شريكه.
واعترف كروسلي بالذنب في جريمة اغتصاب الفتاة والاعتداء عليها جنسيًا، وحُكم عليه لمدة 12 عاماً.
وفي العام الماضي، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة النارية.
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