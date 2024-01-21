Advertisement

منوعات

مدرّسها هددها بقطع رأسها بسبب علم إسرائيل.. ماذا حدث مع هذه التلميذة؟

Lebanon 24
21-01-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1154999-638414215366417415.jpg
Doc-P-1154999-638414215366417415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى والدا فتاة هدد مدرسها بقطع رأسها بسبب تعليقات لها عن علم إسرائيل تخوفهما بشأن سلامة ابنتهما ذات 13 عاما حتى مع فصل المدرس واعتقاله والتحقيق معه من قبل الشرطة.
واعتقل مدرس من جورجيا الشهر الماضي بعد أن قال شهود للشرطة إنه هدد بقطع رأس طالبة بسبب تعليقات أدلت بها حول العلم الإسرائيلي المعلق في فصله.
Advertisement

ولم يعد يعمل في المدرسة الإعدادية التي وقع فيها الحادث.

وأجرت شبكة "سي إن أن" مقابلة مع الوالدين، وهما من أصل فلسطيني، حيت أبدت الأم تخوفها على سلامة ابنتها، فيما عبر الأب عن تخوفه من عدم قدرته كأب على حماية ابنته.

وتقول الأم للشبكة إن تفاصيل ما حدث تبدو وكأنها "فيلم رعب" لما مرت به ابنة 13 عاما، وتضيف أنه رغم اعتقاله وتوقيفه لاتزال تخشى على سلامة ابنتها وتتساءل "ماذا لو قدم" إلى المنزل حيث تقطن العائلة.

واعتقل بنيامين ريس، وهو مدرس للصف السابع البالغ من العمر 51 عاما في مدرسة وارنر روبنز المتوسطة، بتهمة تهديد إرهابي وقسوة على الأطفال في الدرجة الثالثة، وفقًا لتقرير حادث صادر عن مكتب مقاطعة هيوستن، الذي يعتمد شهادات من 20 شاهد.

ويستشهد تقرير الحادث، الذي كتبه نائب العمدة الذي كان في الخدمة في المدرسة عندما وقع الحادث، بالعديد من الشهود الذين قالوا إنهم سمعوا ريس يصرخ بتهديدات بذيئة على ثلاث طالبات في ردهة الصف السابع في 7 كانون الأول.

وقالت الأم إن مجتمع روبن حيث يعيشون "صغير" ولم يعانوا من أي مشاكل سابقا، موجهة رسالة إلى ابنتها أنها ترغبها أن تكون "واثقة  وتدافع عما تعتقد أنه عادل وألا تترك الحادث يغيرها".

ويلخص الأب مخاوفه في حديثه للشبكة أنه "كأب يشعر أنه غير قادر على حماية ابنته".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:26 | 2024-01-21
02:30 | 2024-01-21
01:00 | 2024-01-21
16:00 | 2024-01-20
13:00 | 2024-01-20
09:27 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24