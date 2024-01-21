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منوعات
صورة جديدة لأحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضاً في الكون... شاهدوا "الثقب الوحشي"
Lebanon 24
21-01-2024
|
06:26
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أعطت صورة جديدة للثقب الأسود M87 لمحة عن أحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضا في الكون، وتعدّ أول دليل مستقل على وجود الثقب الأسود الهائل في قلب مجرة Messier 87.
في التفاصيل، أنشأ العلماء في Event Horizon Telescope Collaboration صورة أكثر وضوحا لـ M87 باستخدام مجموعة موسعة من التلسكوبات. وتكشف الصور الجديدة كيف تغير "الظل" اللامع لهذا الثقب الأسود الوحشي بمرور الوقت، وهو أمر تنبأت به نظريات أينشتاين.
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ويقول الدكتور زيري يونسي، عالم فيزياء الثقب الأسود في جامعة كاليفورنيا والذي عمل على الصورة الجديدة، إن هذا يظهر أن الثقب الأسود "نشط ويتغذى".
بدوره، يقول الدكتور بريت غيتر، زميل ما بعد الدكتوراه في معهد Academia Sinica لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في تايوان إن "الانبعاث الصادر عن القرص التراكمي المضطرب والفوضوي حول الثقب الأسود سيتسبب في تمايل الجزء الأكثر سطوعا من الحلقة حول مركز مشترك. إن مقدار التذبذب الذي نراه مع مرور الوقت هو شيء يمكننا استخدامه لاختبار نظرياتنا حول المجال المغناطيسي وبيئة البلازما حول الثقب الأسود".
ونظرا لأن كتلة M87 ومسافتها لن تتغير بشكل كبير طوال حياة الإنسان، فيجب أن تظل عدسة الجاذبية حول الثقب الأسود ثابتة. وهذه الملاحظات هي تأكيد مهم لنظريات أينشتاين.
ويأمل فريق Event Horizon Telescope أنه من خلال إضافة المزيد من التلسكوبات إلى مجموعته، سيكون قادرا على الحصول على صورة ذات دقة أعلى في المستقبل.
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