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متفرقات

برغر بالجراد.. وجبة تثير الجدل في السعودية

Lebanon 24
21-01-2024 | 08:54
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أثارت وجبة طعام برغر الجراد في السعودية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مقابل 50 ريالاً.
"وينتشر بيع برغر الجراد" مع بداية موسم الجراد في مناطق مثل المدينة المنورة و القصيم.
 ويتم غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة. بعدها تؤخذ الحشرات لتُخلط مع البصل والفلفل، ثم تُنقل إلى الخبز مع إضافة كاتشب، كأي برغر لحم أو دجاج عادي.
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 لكن متخصصين حذروا من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.
وأثارت الوجبة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب البعض عن قرفهم من الجراد الذي يعتبر حشرة مقززة مثل الصراصير، بينما أثنى آخرون عليه مؤكدين أنه لذيذ جداً.


المصدر: روسيا اليوم

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