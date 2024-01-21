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متفرقات
قتل والده بعدة طعنات واتصل بالشرطة قبل هروبه.. ربما مات
Lebanon 24
21-01-2024
|
09:28
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في واقعة غريبة، حدث شجار في مدينة إزمير التركية الساحلية قبل ساعات بين رجل تركي ونجله، اُستخدِمت فيه أسلحة بيضاء، حيث قتل والده بعدة طعنات.
وقالت الشرطة التركية في بيان إن الشجار بين الرجل التركي جيهان إينان ونجله بورا، وقع عند حوالي الساعة التاسعة ليلة أمس داخل شقة تقع في شارع 3080 بمنطقة بوزياكا، ويبلغ الرجل التركي 46 عاماً من العمر في حين أن نجله يبلغ 20 عاماً.
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وأضافت الشرطة أن بورا، نجل الرجل التركي طعن والده بالسكّين عدّة مرات بسبب مشاداتٍ كلامية لأسبابٍ متعددة ومن ثم اتصل بفرق الطوارئ وشرح لهم ماذا جرى داخل البيت بعدما كشف عن عنوانه لفرق الطوارئ وقال لهم حرفياً: "ربّما مات" قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث.
المصدر: العربية الحدث
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