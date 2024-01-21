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للوصول إلى كهف عمره 400 مليون عام ... خطة لإضافة سلم متحرك

Lebanon 24
21-01-2024 | 23:00
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يخطط حماة موقع ديني هندوسي قديم في ماليزيا لتركيب سلّم متحرك كبديل للزوار غير القادرين أو غير الراغبين في تسلق 272 خطوة على دَرَج مؤدي إلى المعبد، والأضرحة الكهفية.
وتُعتَبر كهوف "باتو" من أشهر المعالم السياحية في ماليزيا، فهي بمثابة موقع ديني للمصلين الهندوس، والنقطة المحورية لمهرجان "ثايبوسام" السنوي كل عام.
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الموقع موجود شمال العاصمة كوالالمبور، ويُعتقد أنّ عمره يبلغ 400 مليون عام، ويمكن التعرف عليه بسهولة من خلال السلالم الشاهقة الملونة بألوان قوس قزح، ما جعله مشهورًا لدى مستخدمي "إنستغرام".
وللوصول إلى المعبد الموجود داخل كهف من الحجر الجيري في الأعلى، يجب على الزوار حاليًا تسلق 272 خطوة.

وقال متحدث باسم لجنة إدارة الموقع في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنّ إضافة سلم متحرك سيجعل الموقع "أكثر سهولة للوصول إليه".
وقال رئيس لجنة المعبد آر. نادراجا: "نأمل أن تساعدنا الحكومة لأنّ هذا (السلم المتحرك) سيسمح للمعاقين وكبار السن غير القادرين على صعود الدرج بالوصول إلى المعبد الرئيسي".
وأضاف ناداراجا أنّ بناء المصعد الكهربائي، بالإضافة إلى "قاعة جديدة متعددة الأغراض" سيبدأ بعد مهرجان "ثايبوسام" لهذا العام، والذي يصادف 25 كانون الثاني.


ويتوافد السياح الذين يزورون ماليزيا على كهوف "باتو" لمشاهدة سلالم قوس قزح الشهيرة، والتي تم طلاؤها كجزء من جهود اللجنة المنظِّمة للمعبد لجذب المزيد من الناس إلى الموقع.
ويقول مسؤولو كهف "باتو" إنّ الاستراتيجية نجحت، مشيرين إلى أنّ السلالم الملونة أصبحت شائعة لدى مستخدمي "إنستغرام".
ومع ذلك، إلا أنّ عملية التجديد أثارت أيضًا جدلاً مع مجلس التراث الماليزي، الذي أفاد أنّ عملية طلاء الخطوات حدثت قبل الموافقة على عملية التجديد. (CNN)
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