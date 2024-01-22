اختلف مع عائلته.. فقتلهم جميعاً

أعلنت الشرطة في منطقة تينلي بارك بضواحي مدينة شيكاغو، عن إقدام رجل على قتل زوجته وبناته الثلاث بإطلاق النار عليهن، الأحد.



وترجح الشرطة أن يكون دافع الجريمة شجار عائلي، وقد اعتقلت الجاني على ذمة التحقيق.

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وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن إطلاق النار حصل داخل منزل في ضاحية تينلي بارك جنوب مدينة شيكاغو.



وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثر الضباط على أربع نساء ميتات داخل المنزل، جميعهن مصابات بطلقات نارية، كما تم العثور على الرجل في المنزل سليما.



وقالت الشرطة إن الرجل محتجز، وقال المحققون لقناة ABC7 إن مطلق النار المشتبه به هو زوج وأب الضحايا.



وحدد الطبيب الشرعي في مقاطعة كوك الضحايا بأنهم: ماجدة قاسم (53 عاما)، وحليمة قاسم (25)، وزاهية قاسم (25)، وحنان قاسم (24).

وكان الخبر محزنا للجيران ولمن يعرفون العائلة. وقالت إحدى الجارات وتدعى، شارلوت فايتكوس: "ابنتي تعرفهم. ذهبت إلى المدرسة مع الابن الأكبر، ووظفت الأخوات التوأم. وكانت تتحدث دائما عن مدى ذكائهم جميعا، وأن لديهم أهدافا طموحة في الحياة".



ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به، وأكدت أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة، الاثنين.



ونقلت "سي بي أس" عن فايتكوس قولها إن الأسرة التي تعيش في المنزل مكونة من زوج وزوجة وثلاث بنات وولدين.



وأضافت أن ابنتها "في حالة صدمة"، وأن البنتين التوأم كانتا "صيدلانية وطبيبة"، مؤكدة أنها "لم تكن تعلم أن هناك أي مشاكل على الإطلاق في المنزل".



ومن غير الواضح السبب الذي أدى إلى إطلاق النار، وفقا لسي بي أس. (الحرة)