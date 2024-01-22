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مقاطعة البضائع الأجنبية تابع.. تاجر أردني يستورد بضائع كويتية تحت شعار "ندعم من يستحق"

Lebanon 24
22-01-2024 | 01:15
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أعلن متجر أردني دعمه المنتجات الغذائية الكويتية، وتوسيع السلع المستوردة، بعد مقاطعته البضائع الأمريكية والغربية كافة، الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إدارة سلسلة متاجر "شونيز" التي تملك 7 فروع في العاصمة عمّان؛ إن المواقف الداعمة من الكويت تجاه القضية الفلسطينية، كانت وراء توسيع استيراد المنتجات الكويتية.
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وأوضحت لـ"عربي21" أنه منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أطلقت "شونيز" شعار "يدا بيد ندعم من يستحق.. أنا أدعم المنتج الوطني"، ليضيف عليها لاحقا عبارة "أنا أدعم المنتج الكويتي".
 



وتعرض متاجر "شونيز" عشرات المنتجات الكويتية في متاجرها، أبرزها منتجات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية الشهيرة.

ويعد الأردن من أكثر الدول العربية مقاطعة للمنتجات الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما فتح منافسة واسعة من قبل الشركات والمصانع المحلية.

وظهرت خلال الشهور الثلاثة الماضية في الأردن بدائل محلية عديدة للمشروبات الغازية الشهيرة "بيبسي" و"كوكاكولا"، إضافة إلى بدائل عديدة لمنتجات شركة "نسكافيه"
المصدر: عربي21
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