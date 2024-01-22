طرق بسيطة لتغيير ديكور المطبخ.. بتكاليف قليلة

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إعادة تشكيل المطبخ لتحسين المنزل قد يكون مكلفًا، نظرًا لارتفاع أسعار المواد والأجهزة، لذلك يجب عليكِ أن تلتزمي بالأساسيات التي قد تساهم بإعادة تشكيل مطبخ صديق للميزانية وفقاً لموقع "thespruce".أوّل خطوة من الممكن اتباعها تتلخص بتجديد المواد التي قد تكون موجودة داخل مطبخك من دون شراء مواد جديدة،، لذلك يمكنك تجديد تلك المواد الموجودة لديك عن طريق عدة طرق أهمها خزائن الطلاء، إذ إن طلاء خزائن المطبخ طريقة كلاسيكية لتحديثها، كما أنها غير مكلفة وبسيطة.من ناحية ثانية يمكنك تجديد الخزانات عن طريق استبدال الأبواب وواجهات الأدراج بالكامل، حيث تعد هذه الطريقة أرخص من شراء خزائن جديدة.وإذا لم يكن هناك حاجة لإزالة الجدران يمكنك تركها وطلائها، بدلاً من إزالتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكاليف في الهدم والأعمال الكهربائية والسباكة.وبدلاً من شراء ثلاجة جديدة على سبيل المثال التي قد تكون مكلفة وبيع الثلاجة القديمة كخردة، يمكنك إصلاحها.كذلك، فإن التغييرات التي تحدثها في تخطيط المطبخ قد تؤدي إلى التكلفة العالية، فيمكنك الاحتفاظ بالتخطيط الذي عليه مطبخك كما هو، ولكن يمكن تغير الديكورات الموجودة فقط.