في هذا البلد.. تلاميذ مجبرون على تناول براز الكلب لهذا السبب!

قامت "فيبي"، وهي ناشطة بريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر مقطع فيديو تنتقد من خلاله نشاطًا مدرسيًّا يقام في أستراليا، وهو مسيء للتلاميذ الّذين وُلدوا مع الشعر البرتقالي.

وفي التفاصيل، لم تتأقلم فيبي مع الحياة الأسترالية على الإطلاق، كما انتقدت أستراليا بسبب نشاط مدرسي وصفته بأنه أكبر "جريمة كراهية ضدّ الأشخاص مع الشعر البرتقالي".

وأظهرت فيبي اشمئزازها مما سمي بـ"Ranga Roundup"، شارحة أن هذا يحدث عادةً في المدرسة الثانوية، حيث يضعون الأشخاص ذي الشعر البرتقالي في شبكة كرة القدم، ويجبرونهم على أكل براز الكلاب.

ولكن سارع الأستراليون إلى انتقاد كلام فيبي، وأوضحوا أن المعلومات ليست حقيقية ولا تمت إلى الواقع بصلة، وأصرّوا على أن المزحة لم تحدث لهم أبدًا.

وفي المقابل، ادّعى عدد قليل من المتابعين أن كلام فيبي كان "صحيحًا".