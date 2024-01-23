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خلال أسبوع.. "مستر بيست" يجني أموالا طائلة عبر منصة أكس

Lebanon 24
23-01-2024 | 01:08
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أعلن صانع المحتوى المعروف باسم "مستر بيست" MrBeast أنه كسب 263 ألف دولار من مقطع فيديو واحد نشره في منصة إكس، وذلك بعدما تخطت مشاهداته الـ156 مليون، إذ أكد أنه يشعر بالذهول من حجم الأرباح التي جناها في أسبوع واحد.
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وكان "مستر بيست"، وهو أحد أكثر الشخصيات متابعة على يوتيوب، قد رفض في وقت سابق طلب إيلون ماسك بنشر مقاطع الفيديو الخاصة به على منصة إكس، قبل أن يغيّر رأيه.

ويتطلع إيلون ماسك إلى جعل منصة إكس "تطبيق كل شيء"، على غرار تطبيق WeChat الصيني، الذي يجمع بين المراسلة الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الفيديو الطويل ومؤتمرات الفيديو، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

من جهته يمتلك "مستر بيست"، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، ملايين المتابعين على يوتيوب، وتحقق فيديوهاته مئات الملايين من المشاهدات.

وفي 2022، قدرت مجلة فوربس أن أرباح "مستر بيست" عبر يوتيوب تصل لنحو 54 مليون دولار في العام، وهي تأتي من عائدات الإعلانات وصفقات الرعاية.

ولا يقتصر نشاط "ميستر بيست" على صناعة مقاطع الفيديو، فهو يمتلك سلسلة مطاعم للوجبات السريعة باسم MrBeast Burger.
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المصدر: العربية
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