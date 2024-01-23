للرجال.. إليكم إتيكيت إرتداء الساعات

الساعة ليست إداه لمعرفة الوقت فقط و إنما هي قطعه راقية مكمله لأناقة الرجل ويفضل أن تتناسب مع ملابسه وحياته، فلابد أن يكون الرجل على دراية كامله بإتيكيت ارتداء الساعة وأوقات ارتدائها والتناسق المناسب لها خصيصاً في فصل الشتاء.

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بهذا السياق، قالت خبيرة إتيكيت أن "في صباح فصل الشتاء يذهب العديد من الرجال إلى النادي و بالتالي ملابسهم تكون من فئة الملابس الرياضية فتكون الساعة من النوع الرياضي أيضاً فهي تتناسب مع الملابس الرياضية و تعطيك مؤشرات لضربات القلب و قياس ضغط الدم و تساعدك علي إنجاز التمرينات بشكل أفضل، ولا ننسي أن تتناسب ألوانها مع الملابس أو الحذاء الرياضي".



وتابعت:" مع الملابس الكاجوال فينبغي أن تكون من نفس الفئة مع تناسق الوانها مع الحذاء الكاجوال ولون الحزام أما الساعة التي يمكن ارتدائها في وقت المساء خصيصاً في فصل الشتاء فهي الساعات الأنيقة الجلدية أو المعدنية، ولكن لابد و أن يكون لون المعصم من نفس لون الحزام و الحذاء و الجورب".



وتقول:" كثيرا من الرجال يفضلوا ارتداء الساعة على أسوره القميص الكلاسيكي أو البلوفر، و هذا الأمر لا يصح باعتباره خارج عن إتيكيت إرتداء الساعات في العموم بالإضافة إلى أنه يقوم العديد من الرجال بعدم الاهتمام بقياسات الساعات فلا ينبغي أن تكون ضيقه لدرجة أن تترك علامه على الجلد تؤذي الشخص و يضطره لان يتخلى عنها".



وتقول :" الطريقة الراقية للنظر في الساعة مع ارتداء الملابس الشتوية ذو الاكمام الطويلة هي أن يقوم الرجل بثني اليد ورفع طرف الكم باليد الأخرى والنظر في الساعة مع أن تكون كلتا اليدين في محاذاه الحزام أو وسط الشخص، أيضا يفضل آلا تأخذ يد زميلك للنظر في ساعته لمعرفة اليد، لا تقوم باقتراض ساعة من أحد فهي تناسبه و تحمل طاقته و هناك أشخاص يرفضون فكرة الاقتراض فلا تحرج أحد، إذا اعجبت بساعه يرتديها شخص اخر فلا تلمسها ولا تنظر اليها كثيرا و لكن قم بالثناء عليها فقط، لا ترتدي ساعه لا تعمل فهي وإن كانت من مكملات الأناقة و لكن ينبغي عليك الإصلاح الفوري لها".