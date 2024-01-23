Advertisement

منوعات

عسكريّ يسحب سكينا على مواطنٍ داخل المطار.. فيديو يشعل مواقع التواصل في الكويت

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1155789-638416058896624159.png
Doc-P-1155789-638416058896624159.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حجزت السلطات الكويتية عسكريًا هاجم مواطنا في مطار الكويت الدولي بسكين.
 
وفي التفاصيل، اندلع إشكال بين رجل مرور ومواطن يعمل في المطار، وسرعان ما تطور إلى اشتباكات بالضرب فأخرج العسكري آلة حادة، ليتدخل رجال الأمن ومارة في فض المشاجرة، بينما قام شخص ثالث بتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى تفاعلاً كبيرًا.
 
وتدخلت وزارة الداخلية فورا، حيث أفاد مصدر أمني الاثنين، بفتح تحقيق مع عسكري يعمل في مرور المطار، بعد أن ظهر في مقطع فيديو حاملاً آلة حادة.
 
Advertisement
 
وأشار مصدر أن السلطات المختصة تبحث عن الطرف الثاني في المشاجرة، وثالث قام بتصويرها عبر هاتفه النقال.
إلى ذلك، صدر قرار بحجز العسكري لمدة 10 أيام، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

فيما أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ كافة العقوبات الانضباطية والإجراءات اللازمة.(العربية)

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:54 | 2024-01-23
03:54 | 2024-01-23
03:38 | 2024-01-23
02:47 | 2024-01-23
01:13 | 2024-01-23
01:08 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24