عسكريّ يسحب سكينا على مواطنٍ داخل المطار.. فيديو يشعل مواقع التواصل في الكويت

حجزت السلطات الكويتية عسكريًا هاجم مواطنا في مطار الكويت الدولي بسكين.

وفي التفاصيل، اندلع إشكال بين رجل مرور ومواطن يعمل في المطار، وسرعان ما تطور إلى اشتباكات بالضرب فأخرج العسكري آلة حادة، ليتدخل رجال الأمن ومارة في فض المشاجرة، بينما قام شخص ثالث بتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى تفاعلاً كبيرًا.

وتدخلت وزارة الداخلية فورا، حيث أفاد مصدر أمني الاثنين، بفتح تحقيق مع عسكري يعمل في مرور المطار، بعد أن ظهر في مقطع فيديو حاملاً آلة حادة. وزارة الداخلية:

تفتح تحقيق عاجل في واقعة المشاجرة في مطار الكويت الدولي .#وزارة_الداخلية#مطار_الكويت pic.twitter.com/ZI37lwR6Di — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 22, 2024 Advertisement وأشار مصدر أن السلطات المختصة تبحث عن الطرف الثاني في المشاجرة، وثالث قام بتصويرها عبر هاتفه النقال. وأشار مصدر أن السلطات المختصة تبحث عن الطرف الثاني في المشاجرة، وثالث قام بتصويرها عبر هاتفه النقال.

إلى ذلك، صدر قرار بحجز العسكري لمدة 10 أيام، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



فيما أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ كافة العقوبات الانضباطية والإجراءات اللازمة.(العربية)