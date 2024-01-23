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"فتحوا الثلاجة فسقط منها رأس إنسان".. عملية بيع وشراء تكشف جريمة مخيفة

Lebanon 24
23-01-2024 | 16:00
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أكدت السلطات الأميركية أن "البقايا البشرية التي تم اكتشافها في منزل تم بيعه مؤخرًا في كولورادو تتكوّن من رأس ويدين".

 

وقال مكتب عمدة مقاطعة ميسا في بيان صحفي بتاريخ 15 كانون الثاني، إنه تم استدعاء النواب في 12 كانون الثاني إلى المبنى رقم 2900 بشارع بينيون في منطقة غراند جانكشن بسبب حادث مشبوه.

 

ووفقًا للسلطات، تم تنظيف العقار الذي تم شراؤه حديثًا عندما تم اكتشاف "بقايا بشرية محتملة". 

 

وقدم مكتب الشريف بيانًا محدثًا للناس فيما يتعلق بالقضية، والتي يتم تصنيفها الآن على أنها جريمة قتل.

 

وقال المكتب في بيانه: "تم تشريح الجثة من قبل مكتب الطب الشرعي في مقاطعة ميسا وأكد أن الرفات البشرية التي تم العثور عليها في العنوان في شارع بينيون في 12 كانون الثاني 2024، هي رأس بشري وأيدي بشرية".

 

وأشير أيضًا إلى أن المكتب لن يكون لديه أي معلومات إضافية أخرى حتى يتم الانتهاء من الاختبارات الإضافية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الاختبارات يستغرق وقتًا. 

 

وقال أحد الجيران، سام تروستر، لـ KUSA التابعة لشبكة NBC، إن السكان السابقين للمنزل خرجوا منه في الصباح، ووصل الملاك الجدد في وقت لاحق لتنظيف المكان.

 

"اتضح أن أصحاب المنزل الجدد نشروا على الإنترنت أنهم كانوا يتطلعون لبيع مجموعة من القمامة التي خلفوها وراءهم، والخردة المعدنية والأشياء التي يمكن للناس إعادة استخدامها،" كما يتذكر تروستر، "وكان هناك ثلاجة عميقة تم تركها في الخارج ".

 

وأضاف تروستر أن الأشخاص الذين حضروا لأخذ الثلاجة قاموا بزيارة منزلي وسألوا عما إذا كان بإمكانهم استخدام الحمام.

 

وتابع: "لقد سمحت لهم بالدخول وقلت بحذر: ماذا يحدث؟"، واستمروا في إخباري أنهم فتحوا الثلاجة لتفريغها حتى يتمكنوا من نقلها، وقالوا إن رأسًا سقط منها... رأس إنسان!"

( lbc)

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