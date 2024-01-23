الحمل
تقدّمك في العمل يتحدّث عن إمكان احتلالك منصباً مهنياً مهماً يكون بمثابة ترقية لك تقديراً لجهودك وتألقك
الثور
يتحدث هذا اليوم عن مجال ثقافي أو إعلامي أو تربوي أو أدبي تبرع فيه، فلا تتخاذل أمام الصعوبات.
الجوزاء
الفرص المناسبة هي الخيار الأفضل المتاح حالياً، لذا يستحسن أن تستغلها لتحقيق طموحك المهني.
السرطان
يوم حافل بالنشاط تشارك فيه في أحد المؤتمرات وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات.
الأسد
يجعلك أمر مستجد متوهماً قليلاً أو حالماً أكثر من اللزوم، راجع حساباتك بهدوء ودقق في التفاصيل.
العذراء
استغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ فشلت في إتمامه في السابق، وانطلق بمشاريع جديدة مهمك تكن كبيرة، فأنت على قدر المسؤولية.
الميزان
النيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب عديدة أنت بغنى عنها اليوم ولا سيما أن استحقاقات كثيرة بانتظارك.
العقرب
يحمل إليك هذا اليوم بشرى، وتحقق أمراً تفتخر به، أو تسمع عن تطور يحدث في حياتك المهنية أو الشخصية.
القوس
يتحدث هذا اليوم عن وضع يجب أن تحسمه لجهة اختيار المشروع الذي تراه الأفضل لك.
الجدي
تنجز عملاً ينال استحسان أرباب العمل، وتتلاشى الضغوط ويطمئن بالك وتفتح باب الحوار لحل مشكلات عالقة.
الدلو
المواجهة مع بعضهم باتت حتمية، وخصوصاً أنك جاهز في كل المجالات، لكن التسرّع يدفعك إلى ارتكاب الأخطاء.
الحوت
تتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً في والمفاوضات وتصل الى نتيجة مرضية وتثبت موقعك أو تنتصر على منافس. (السومرية)