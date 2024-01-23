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الحملتقدّمك في العمل يتحدّث عن إمكان احتلالك منصباً مهنياً مهماً يكون بمثابة ترقية لك تقديراً لجهودك وتألقكالثوريتحدث هذا اليوم عن مجال ثقافي أو إعلامي أو تربوي أو أدبي تبرع فيه، فلا تتخاذل أمام الصعوبات.الجوزاءالفرص المناسبة هي الخيار الأفضل المتاح حالياً، لذا يستحسن أن تستغلها لتحقيق طموحك المهني.السرطانيوم حافل بالنشاط تشارك فيه في أحد المؤتمرات وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات.الأسديجعلك أمر مستجد متوهماً قليلاً أو حالماً أكثر من اللزوم، راجع حساباتك بهدوء ودقق في التفاصيل.العذراءاستغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ فشلت في إتمامه في السابق، وانطلق بمشاريع جديدة مهمك تكن كبيرة، فأنت على قدر المسؤولية.الميزانالنيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب عديدة أنت بغنى عنها اليوم ولا سيما أن استحقاقات كثيرة بانتظارك.العقربيحمل إليك هذا اليوم بشرى، وتحقق أمراً تفتخر به، أو تسمع عن تطور يحدث في حياتك المهنية أو الشخصية.القوسيتحدث هذا اليوم عن وضع يجب أن تحسمه لجهة اختيار المشروع الذي تراه الأفضل لك.الجديتنجز عملاً ينال استحسان أرباب العمل، وتتلاشى الضغوط ويطمئن بالك وتفتح باب الحوار لحل مشكلات عالقة.الدلوالمواجهة مع بعضهم باتت حتمية، وخصوصاً أنك جاهز في كل المجالات، لكن التسرّع يدفعك إلى ارتكاب الأخطاء.الحوتتتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً في والمفاوضات وتصل الى نتيجة مرضية وتثبت موقعك أو تنتصر على منافس. (السومرية)