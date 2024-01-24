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علامات وتصرفات تُنذر بوجوب إنهاء العلاقة العاطفية قبل إتمام الزواج.. هذه أبرزها

Lebanon 24
24-01-2024 | 00:46
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توجد العديد من العلامات الدالة على نجاح أو فشل العلاقة العاطفية، والتي تنذر بضرورة التخلي عن هذه العلاقة وتجنب إنهائها بالزواج.
 
وبعد عقود من الأبحاث حول الاستقرار الزوجي والانفصال أثبت الدكتور جون جوتمان، عالم النفس الأمريكي، عدة علامات تشير إلى فشل العلاقة العاطفية والتي يفضل إنهاءها بدلاً من إتمامها بالزواج، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
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في مقدمة هذه العلامات تأتي عملية النقد، التي يتعمد الطرف الآخر خلالها، توجيه النقد طوال الوقت، إشارة إلى أنه يرى دائماً عيوبا وليس مميزات، مما يعطى إشارة سلبية، ويثبت فشل العلاقة.
 
من ناحية أخرى، فإن الازدراء أكبر مؤشر على فشل العلاقة، والتي تظهر من خلال بعض العبارات، مثل "أنت أحمق".
 
كما وتعمد الطرف الآخر توجيه أصابع الإتهام في كل شيء ويجبر الشريك على الكادفعة عن نفسه، تدل هذه العلامة على أن العلاقة العاطفية غير ناجحة.

وفى النهاية إذا كان أي طرف يشعر بأن الطرف الآخر يتصرف بهذه الطريقة، فإن الخطوة الأولى هي التفكير فيما يحدث وقت الزواج، وهل هذا السلوك يستطيع أي شريك أن يعايشه أم لا؟(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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