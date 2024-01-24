Advertisement

منوعات

بصفقة كبيرة.. نتفلكس تستحوذ على عروض "RAW"

Lebanon 24
24-01-2024 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1156133-638416878160364950.jpg
Doc-P-1156133-638416878160364950.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت شركة "نتفلكس" (Netflix) على الحقوق الحصرية لبث برنامج "راو" (Raw)، بالإضافة إلى برامج أخرى من شركة "المصارعة العالمية للترفيه" (World Wrestling Entertainment)، في أول خطوة كبيرة لشركة خدمات البث على صعيد الفعاليات المباشرة.
Advertisement

ووافقت شركة خدمات البث العملاقة عبر الإنترنت على دفع 5 مليارات دولار للصفقة البالغة مدتها 10 سنوات، وفقاً لأشخاص مطلعين على شروط الاتفاق، بوقت رفض متحدث باسم "نتفلكس" التعليق على شروط الصفقة.

ومن المقرر أن يُبث برنامج "راو" عبر "نتفلكس" بالولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية والأسواق الدولية الأخرى بدءاً من كانون الثاني 2025، بعد انتهاء صفقة "دبليو دبليو إي" المحلية مع شركة "كومكاست كورب" (Comcast Corp)، إذ ستصبح الشركة أيضاً محطة البث الحصرية خارج الولايات المتحدة لجميع عروض "دبليو دبليو إي" وعروضها ومحتواها الحصري، بما في ذلك "سماك داون" (Smackdown) و"إن إكس تي" (NXT)، بالإضافة إلى العروض المباشرة بنظام الدفع مقابل المشاهدة، مثل "ريسلمانيا" (Wrestlemania) و"سامرسلام" (SummerSlam) و"رويال رامبل" (Royal Rumble). ولن يتحمل عملاء "نتفلكس" أي تكلفة إضافية.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:24 | 2024-01-24
06:35 | 2024-01-24
05:46 | 2024-01-24
03:48 | 2024-01-24
02:42 | 2024-01-24
01:46 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24