بصفقة كبيرة.. نتفلكس تستحوذ على عروض "RAW"

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حصلت شركة "نتفلكس" (Netflix) على الحقوق الحصرية لبث برنامج "راو" (Raw)، بالإضافة إلى برامج أخرى من شركة "المصارعة العالمية للترفيه" (World Wrestling Entertainment)، في أول خطوة كبيرة لشركة خدمات البث على صعيد الفعاليات المباشرة.ووافقت شركة خدمات البث العملاقة عبر الإنترنت على دفع 5 مليارات دولار للصفقة البالغة مدتها 10 سنوات، وفقاً لأشخاص مطلعين على شروط الاتفاق، بوقت رفض متحدث باسم "نتفلكس" التعليق على شروط الصفقة.ومن المقرر أن يُبث برنامج "راو" عبر "نتفلكس" بالولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية والأسواق الدولية الأخرى بدءاً من كانون الثاني 2025، بعد انتهاء صفقة "دبليو دبليو إي" المحلية مع شركة "كومكاست كورب" (Comcast Corp)، إذ ستصبح الشركة أيضاً محطة البث الحصرية خارج الولايات المتحدة لجميع عروض "دبليو دبليو إي" وعروضها ومحتواها الحصري، بما في ذلك "سماك داون" (Smackdown) و"إن إكس تي" (NXT)، بالإضافة إلى العروض المباشرة بنظام الدفع مقابل المشاهدة، مثل "ريسلمانيا" (Wrestlemania) و"سامرسلام" (SummerSlam) و"رويال رامبل" (Royal Rumble). ولن يتحمل عملاء "نتفلكس" أي تكلفة إضافية.(بلومبرغ)