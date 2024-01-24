15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
علكة مضغها مراهقون.. تكشف أسرارًا عن أمراض العصر الحجري
Lebanon 24
24-01-2024
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت كميات من "العلكة" مضغها مراهقون في العصر الحجري، وعُثر عليها في موقع أثري عمره 9700 عام في السويد، إيضاحات عن أمراض الفم في تلك الحقبة.
وتوفر الدراسة التي أجراها فريق من علماء الاحاثة من جامعة ستوكهولم، ونشرت نتائجها مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، معلومات عن النظام الغذائي لهؤلاء السكان الذين كانوا يعيشون على الصيد وجمع الثمار في عصور ما قبل التاريخ.
Advertisement
وأوضح الباحث المشارك في إعداد الدراسة أندرس غوثرستروم خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء، أن "العلكة التي أخذنا منها العينات مضغها على الأرجح مراهقون من فتيات وفتيان. وكانت هناك سن محددة يقومون فيها بذلك".
وقد عُثر على هذه القطع من لحاء البتولا المبللة باللعاب والتي تحمل علامات أسنان، قبل 30 عاما إلى جانب عظام في موقع هوسبي كليف الواقع في شمال ما يعرف حالياً بمدينة غوتنبرغ (يوتوبوري). وهذا من أقدم المواقع الأثرية التي تحتوي على عظام بشرية في الدول الاسكندنافية.
وأضاف الباحث: "نعتقد أن هذه العلكة كانت تُستخدم مثل الغراء لتجميع العناصر بعضها ببعض. ومن الممكن أيضا أنهم كانوا يمضغوها للمتعة أو لأنهم كانوا ينسبون إليها مزايا علاجية".
في عام 2019، أتاحت دراسة أولى لقطع من العلكة تحديد التركيبة الجينية لأفراد. وحاليا، يتم الكشف عن آثار للحمض النووي غير البشري.
وقال أندرس غوثرستروم "وجدنا عددا كبيرا من البكتيريا يشير إلى حالة حادة من التهاب اللثة، وهي عدوى خطيرة في اللثة".
وأضاف "في إحدى الحالات، نعرف أنها كانت لامرأة شابة، ربما بدأت تفقد أسنانها بعد استخدام هذه العلكة. لا بد أن هذه العدوى قد آلمت كثيرا".
كما سلّطت نتائج البحث الضوء على النظام الغذائي لهذا المجتمع الاسكندنافي، وهو نظام متنوع من البندق والغزلان وسمك السلمون المرقط. كما اكتُشفت آثار للحمض النووي للتفاح والبط والثعلب في التحليلات.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
00:21 | 2024-01-24
24/01/2024 12:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب... سيارات تسقط من فوق جسر وقتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب... سيارات تسقط من فوق جسر وقتلى وجرحى (فيديو)
14:26 | 2024-01-23
23/01/2024 02:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
Lebanon 24
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
12:14 | 2024-01-23
23/01/2024 12:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة جدّاً... إصابة ممثل خلال تصوير أحد المشاهد إليكم ما جرى معه
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة جدّاً... إصابة ممثل خلال تصوير أحد المشاهد إليكم ما جرى معه
12:03 | 2024-01-23
23/01/2024 12:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي
Lebanon 24
بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي
14:19 | 2024-01-23
23/01/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:24 | 2024-01-24
هلع كبير داخل قاعدة عسكريّة أميركيّة... إليكم بالفيديو ما جرى!
06:35 | 2024-01-24
مضيفة طيران تقتل إبنتها بطريقة مروّعة.. هكذا نفّذت الجريمة والسبب غريب جدّاً
05:46 | 2024-01-24
قيل إنّ حالتها سيّئة جدّاً ونُقلت إلى المستشفى... هل اغتصب مدير مدرسة طفلة؟
03:05 | 2024-01-24
بصفقة كبيرة.. نتفلكس تستحوذ على عروض "RAW"
02:42 | 2024-01-24
استمرار النظر في عيون الآخرين.. على ماذا يدل؟
01:46 | 2024-01-24
وجبة من "البرياني" كانت كفيلة بأن يتراجع عن قرار الإنتحار (فيديو)
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
24/01/2024 14:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
24/01/2024 14:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
24/01/2024 14:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24