أزعجت زوجها على "واتساب".. فصدر قرار قضائي بحقّها!

قضت محكمة مصرية بمعاقبة سيدة أزعجت زوجها برسائل على تطبيق "الواتساب".



في التفاصيل، قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، بتغريم سيدة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه.



وتعود الواقعة إلى شهر اذار الماضي من عام 2023، عندما تقدم مواطن بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا بتضرره من زوجته حيث تعمدت إزعاجه ومضايقته بإرسال رسائل له بها سب وقذف عبر تطبيق "واتساب" بسبب وجود خلافات زوجية بينهما. (العربية)

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