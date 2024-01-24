Advertisement

منوعات

راقصة على العمود.. جدة سبعينية حققت حلم حياتها

Lebanon 24
24-01-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1156431-638417293922422826.png
Doc-P-1156431-638417293922422826.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتظرت جدة أرملة من كولورادو سبرينغز حتى تقاعدها عندما كانت في السبعين من عمرها لتحقيق أحد أحلام حياتها، أن تصبح راقصة على العمود.

 

وأدركت ستار ستوفر وايز، 75 عامًا، خيالها في شباط 2021 عندما بدأت في تلقي دروس بعد قراءة مقال محلي عن ديان مارتن، التي بدأت الرقص على العمود في الخمسينيات من عمرها وبدأت لاحقًا في تعليم حركاتها للآخرين.

 

وقالت السيدة المتقاعدة: "عندما قرأت تلك المقالة، كنت متحمسة للغاية... لقد أعاد ذلك إلى ذاكرتي حلمًا قديمًا بالنسبة لي - الرقص على العمود، والذي كان مدرجًا في قائمة أمنياتي لسنوات ولكن بطريقة ما تجاهلته".

 

وعلى الرغم من أنها تساءلت في البداية عما إذا كانت قادرة على ممارسة هذه الرياضة عالية الكثافة مع تاريخها الطبي - والذي يشمل التهاب المفاصل الروماتويدي في معصميها ويديها، وتشوه في يدها اليمنى وهشاشة العظام - فقد اختارت ذلك على أي حال.

 

لقد أرسلت رسالة إلى شركة Pole Revolution – شركة مارتن – وسألت عما إذا كان هناك أي قيود عمرية.

 

عندما قيل لها أنه لا يوجد أي شيء، قامت بالتسجيل في فصل تمهيدي. 

 

لا تتمتع وايز "بالمتعة" في أداء ثلاث حصص أسبوعيًا فحسب، ولكنها قالت إن ذلك ساعدها في التغلب على قلقها وحوّلها جسديًا.

 

وأوضحت الجدة أن الرقص على العمود يساعدها على "التركيز" حتى تختفي "الأشياء السيئة التي تحدث في دماغك".

 

وأضافت: "عليك أن تركز، وإلا فقد تفقد قبضتك، وتترك الساق أو اليد الخطأ، وتسقط على الأرض... لقد فعلت ذلك مرة وهبطت على رأسي بشدة. ولحسن الحظ لم أصب بارتجاج".

 

بالإضافة إلى الرقص على العمود، تقوم  وايز أيضًا بدروس زومبا ورياضة أسبوعيًا.

 

( lbc)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:20 | 2024-01-24
10:22 | 2024-01-24
10:00 | 2024-01-24
09:44 | 2024-01-24
07:24 | 2024-01-24
06:35 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24