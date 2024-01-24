راقصة على العمود.. جدة سبعينية حققت حلم حياتها

انتظرت جدة أرملة من كولورادو سبرينغز حتى تقاعدها عندما كانت في السبعين من عمرها لتحقيق أحد أحلام حياتها، أن تصبح راقصة على العمود.

وأدركت ستار ستوفر وايز، 75 عامًا، خيالها في شباط 2021 عندما بدأت في تلقي دروس بعد قراءة مقال محلي عن ديان مارتن، التي بدأت الرقص على العمود في الخمسينيات من عمرها وبدأت لاحقًا في تعليم حركاتها للآخرين.

وقالت السيدة المتقاعدة: "عندما قرأت تلك المقالة، كنت متحمسة للغاية... لقد أعاد ذلك إلى ذاكرتي حلمًا قديمًا بالنسبة لي - الرقص على العمود، والذي كان مدرجًا في قائمة أمنياتي لسنوات ولكن بطريقة ما تجاهلته".

وعلى الرغم من أنها تساءلت في البداية عما إذا كانت قادرة على ممارسة هذه الرياضة عالية الكثافة مع تاريخها الطبي - والذي يشمل التهاب المفاصل الروماتويدي في معصميها ويديها، وتشوه في يدها اليمنى وهشاشة العظام - فقد اختارت ذلك على أي حال.

لقد أرسلت رسالة إلى شركة Pole Revolution – شركة مارتن – وسألت عما إذا كان هناك أي قيود عمرية.

عندما قيل لها أنه لا يوجد أي شيء، قامت بالتسجيل في فصل تمهيدي.

لا تتمتع وايز "بالمتعة" في أداء ثلاث حصص أسبوعيًا فحسب، ولكنها قالت إن ذلك ساعدها في التغلب على قلقها وحوّلها جسديًا.

وأوضحت الجدة أن الرقص على العمود يساعدها على "التركيز" حتى تختفي "الأشياء السيئة التي تحدث في دماغك".

وأضافت: "عليك أن تركز، وإلا فقد تفقد قبضتك، وتترك الساق أو اليد الخطأ، وتسقط على الأرض... لقد فعلت ذلك مرة وهبطت على رأسي بشدة. ولحسن الحظ لم أصب بارتجاج".

بالإضافة إلى الرقص على العمود، تقوم وايز أيضًا بدروس زومبا ورياضة أسبوعيًا.

( lbc)