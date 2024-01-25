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منوعات
فيديو طريف.. دبة أوقفت السير على طريق سريع لتحمي صغارها
Lebanon 24
25-01-2024
|
01:00
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أظهر مقطع فيديو دبة وهي تحاول تجميع أبنائها لحمايتهم وإدخالهم إلى الغابة بعد أن خرجوا إلى الطريق السريع، ما تسبب في وقف حركة السير.
الفيديو يظهر الدبة الأم وهي محتارة بتجميع صغارها، فحين تأخذ أحدهم خارج الطريق السريع، ينفلت الآخر ويرجع، فترجع لتصطحب الآخر، فيعود ثالث إلى الطريق، وحين تحاول حماية الثالث يعود الرابع إلى الطريق، حيث استمر الأمر لعدة دقائق، إلى أن استطاعت أن تحمي أبناءها وتصل بهم إلى بر الأمان داخل الغابة.
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وبالبحث عن أصل الفيديو، تبين أنه قديم ويعود للعام 2021، إلا أنه قد تم إعادة مشاركته بكثافة خلال الأيام الماضية. ولم يتسن تحديد المكان على وجه الخصوص.
المصدر: العربية
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